Osnabrück (ots) -"Absurd": Niedersachsens Ärztekammer lehnt "Flohmärkte für Medikamente" abPräsidentin Wenker kritisiert Vorschlag von Ärztepräsident Reinhardt: "Wer Tauschbörsen vorschlägt, darf dabei die Arzneimitteltherapiesicherheit nicht ignorieren"Osnabrück. Die Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN) lehnt den Vorschlag, Lieferengpässen bei Medikamenten mit Nachbarschafts-Flohmärkten zu begegnen, entschieden ab. "Jede medikamentöse Therapie bedarf einer klaren Indikationsstellung. Wer Tauschbörsen vorschlägt, darf dabei die Arzneimitteltherapiesicherheit nicht ignorieren", sagte ÄKN-Präsidentin Martina Wenker der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).Es gebe schließlich nicht ohne Grund Heilberufe. "Sie dienen dazu, die Dosierung von Medikamenten, die vorige Indikationsstellung und auch mögliche Kontraindikationen genau festzulegen, damit Patientinnen und Patienten zielgerichtet und sicher geholfen werden kann", erklärte Wenker gegenüber der NOZ. Die Idee eines Medikamenten-Flohmarktes stehe dazu im krassen Widerspruch und sei "absurd".Wenker reagierte mit ihrer Kritik auf einen Vorschlag von Ärztepräsident Klaus Reinhardt. Dieser hatte dem "Tagesspiegel" am Wochenende gesagt: "Wer gesund ist, muss vorrätige Arznei an Kranke abgeben. Wir brauchen so was wie Flohmärkte für Medikamente in der Nachbarschaft."Die Bundesärztekammer erläuterte am Montag, in der jetzigen Infektionswelle sollte man sich im Familien- und Freundeskreis mit nicht verschreibungspflichtigen, originalverpackten Arzneimitteln aushelfen. Selbstverständlich sei damit kein "Flohmarkt" im wörtlichen Sinne gemeint.