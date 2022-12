EQS-Ad-hoc: Delignit AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Delignit AG: Delignit AG hebt die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022 an



20.12.2022 / 12:49 CET/CEST

Delignit AG hebt die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022 an Blomberg, 20. Dezember 2022. Die Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0), führender Hersteller ökologischer laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen, hebt die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 an. Entgegen des aktuell herausfordernden makroökonomischen Umfeldes verzeichnet der Delignit Konzern im zweiten Halbjahr eine anhaltend dynamische Umsatzentwicklung. Daher geht der Vorstand davon aus, einen Konzernumsatz in Höhe von 74 Mio. € zu erreichen und die im Geschäftsbericht 2021 veröffentlichte Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2022 damit deutlich zu übertreffen. Ursprünglich wurde von einem nur leichten Wachstum gegenüber Vorjahr (68,3 Mio. €) ausgegangen. Vor dem Hintergrund der teils signifikanten Preisanstiege und Materialengpässe hält der Vorstand an der ursprünglichen Ergebnisprognose fest und erwartet unverändert ein geringfügig niedrigeres EBITDA-Niveau gegenüber Vorjahr. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.delignit.com. Kontakt:

