Köln (ots) -- CamperDays untersucht, welche Region Australiens die bestbewerteten Campingplätze und günstigsten Preise hat- Das New South Wales und Queensland führen das Ranking der Campingplätze mit den besten Bewertungen an- Im Norden Australiens ist die Nacht am günstigstenKänguru, Koalabär und Co. gibt es in freier Wildbahn nur in Australien. Wer mit einem Camper oder Wohnmobil die Weiten des Kontinents erkunden will, findet die besten Campingplätze dafür in New South Wales und Queensland. Am günstigsten sind Stellplätze im Northern Territory. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung von CamperDays, der führenden Buchungsplattform für Campervans und Wohnmobile. Das Unternehmen hat für die Untersuchung 7.884 Campingplätze auf dem Kontinent auf Preis und Bewertung analysiert.Die durchschnittliche Nacht gibt es für rund 30 EuroDie günstigsten Campingplätze in Australien gibt es im Northern Territory für durchschnittlich 23,38 Euro. Mit 25,63 Euro sind Campingplätze in South Australia am zweitgünstigsten. Rund 29 Euro kostet die Nacht in Queensland (29,28 Euro), Western Australia (29,63 Euro) und New South Wales (29,68 Euro), was die Campingplätze der Staaten im Mittelfeld platziert. Mit 42,03 Euro ist die Nacht im eigenen Camper auf einem Stellplatz in Tasmanien am teuersten. Am zweitteuersten ist die Nacht mit 30,83 Euro in Victoria.New South Wales und Queensland mit den besten BewertungenDie beliebteste Region zum Campen ist New South Wales: Der im Südosten gelegene Bundesstaat führt das Ranking mit 4,4 von fünf möglichen Sternen als Spitzenreiter an. Knapp dahinter folgt Queensland mit einer Bewertung von 4,34. Auf dem dritten Platz liegt Western Australia mit einer Bewertung von 4,29. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,15 von fünf Sternen, ist Tasmanien nicht nur die teuerste, sondern auch die am schlechtesten bewertete Region in Australien. Auf dem zweitletzten Platz liegt das Northern Territory mit 4, 18 Sternen. South Australia schneidet mit 4,25 am drittschlechtesten ab. Victoria liegt mit 4,28 Sternen im Mittelfeld.Raphael Meese, Head of CamperDays kommentiert: "Den deutschen Winter in Australien zu überbrücken, ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Früh buchen lohnt sich enorm, denn von Mitte Dezember bis Mitte Januar ist Australiens Hochsaison und die Preise für Camper und Stellplätze steigen dementsprechend. Ich empfehle Australien-Liebhaber:innen ihren Urlaub bereits ein Jahr im Voraus zu buchen".Alle Untersuchungsergebnisse finden Sie hier (https://www.camperdays.de/blog/pressemitteilungen/tipps-wohnmobil-australien.html).MethodikUm die besten Campingplätze in Australien zu ermitteln, wurden alle Campingplätze auf dem Kontinent im Hinblick auf Bewertungen und Preise analysiert. Als Quelle der Untersuchung dienten die Angaben auf www.aircamp.com.au. Herausgefiltert wurden so 7.884 Ergebnisse.Über CamperDaysCamperDays (https://www.camperdays.de/) ist führende Buchungsplattform für Wohnmobile und Campervans in Europa. Zum Angebots-Portfolio zählen bis zu 28.000 direkt buchbare Miet-Fahrzeuge in 23 Ländern auf vier Kontinenten. Das Portal hat sich auf günstige, tagesaktuelle Preise sowie eine transparente Vergleichbarkeit von Details bei Ausstattung und Mietbedingungen spezialisiert. Wie bei einem Reiseveranstalter finden Kunden Versicherungen und sämtliche Gebühren direkt in der Angebotsübersicht und im Reisepaket. Zum kostenlosen Service gehört außerdem eine ausführliche telefonische Beratung von Reiseexperten. Seit 2019 ist CamperDays mit CamperDays.fr, CamperDays.nl und CamperDays.com auch in Frankreich, den Niederlanden und der UK vertreten. Im Oktober 2019 kürten ServiceValue und DIE WELT CamperDays.de bereits zum dritten Mal zum "Service-Champion". In einer ebenfalls 2019 von der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien durchgeführten Studie wurde CamperDays.de unter zehn Wohnmobilportalen zur Nr. 1 ernannt. Der Kölner Spezialist gehört wie Deutschlands Marktführer billiger-mietwagen.de zur ProSiebenSat.1 Media SE.Pressekontakt:Frieder Bechtel, Tel.: 0221/16790-008, E-Mail: presse@billiger-mietwagen.deSarah Schulze, Tel.: +49.176.58851.839, E-Mail: sarah.schulze@tonka-pr.comOriginal-Content von: CamperDays, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112081/5399069