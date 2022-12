Mainz/Stuttgart (ots) -Närrische Wochen im Südwesten starten am 17. Januar 2023 / Übertragung von Saalfastnacht und Umzügen / "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" wieder live im ErstenEs ist wieder soweit: Fasnet, Fassenacht, Fastnacht wird in fast allen närrischen Hochburgen wieder nahezu ohne Einschränkungen gefeiert und das SWR Fernsehen ist mit dabei. Ab 17. Januar 2023 sind hier ausgewählte Highlights zu sehen wie die Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil, die Schwäbische Fasnet aus Donzdorf, die Sitzung der Mombacher Bohnebeitel und die badisch-pfälzische Fasnacht aus Frankenthal, alles unter dem Motto "Närrische Wochen im Südwesten". Und: 2023 produziert der Südwestrundfunk wieder die Traditionssitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" aus dem Kurfürstlichen Schloss zu Mainz - am Freitag, 17. Februar 2023, ab 20:15 Uhr live im Ersten.Schätzchen aus dem Archiv und Aktuelles aus der BüttEin Wiedersehen mit beliebten Fernsehauftritten bekannter Fastnachter:innen gibt es in zwei kleinen Reihen: Für "Meenzer Konfetti" (ab 17.1., 22:30 Uhr) holt das SWR Fernsehen beliebte Büttenreden der Sendung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" aus dem Archiv. Den Auftakt machen hier Rolf Braun als "Müllmann" aus dem Jahr 1978 und Hans-Joachim Greb mit "Die Nachbarschaft" von 2015 am 17.1. ab 22:30 Uhr. Am gleichen Abend startet mit "Unsere Fasnachts-Stars" die zweite Reihe mit gern gesehenen närrischen Protagonistinnen und Protagonisten: De Härdscht aus Frankenthal ergreift ab 23 Uhr das Wort.Von der Straßen- zur Saalfastnacht ...Bei den Narrentreffen in Offenburg (29.1.) und Sigmaringen (5.2.) laufen die SWR-Kameras mit. Die ersten Bilder der Saalfastnacht kommen bei "Schwaben weißblau - hurra und helau" (5.2., 20:15 Uhr) aus dem bayrischen Memmingen, bevor die "Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil" (7.2., 20:15 Uhr) als erste der großen Sitzungen im Sendegebiet ins Programm kommt. Die weitere Tour des SWR Fernsehens durch die närrischen Säle des Südwestens geht von Donzdorf über Mainz-Mombach mit den Bohnebeiteln nach Stockach, Saarbrücken und Frankenthal.... und wieder zurückIn der heißen Phase der tollen Tage geht es erneut auf die Straße: So begleitet das SWR Fernsehen die närrischen Lindwürmer von Koblenz und Mainz (beide am Rosenmontag, 20.2.2023). In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt heißt das Motto 2023: "In Mainz steht Fastnacht voll und ganz - für Frieden, Freiheit, Toleranz". Und am Fastnachtsdienstag überträgt der SWR live den großen Umzug aus Villingen.Närrische Wochen im Südwesten - Ausgewählte TV-Sendungen von SWR und SR17.01.2023 22:30 Uhr: Meenzer Konfetti mit Rolf Braun als "Müllmann" (1978) und Hans-Joachim Greb mit "Die Nachbarschaft" (2015)17.01.2023 23:00 Uhr: Unsere Fastnachts-Stars: De Härtschd aus Frankenthal24.01.2023 22:30 Uhr: Meenzer Konfetti mit Jürgen Dietz als "Filmregisseur" (1980) sowie Musik und Comedy von Andy Ost (2011)24.01.2023 23:00 Uhr: Unsere Fastnachts-Stars: Hillu's Herzdropfa aus Donzdorf27.01.2023 20:15 Uhr: Badisch-Pfälzische Fasnacht aus Frankenthal spezial29.01.2023 13:45 Uhr: Ortenauer Narrentag Offenburg29.01.2023 18:45 Uhr: Treffpunkt: Narrentag Offenburg31.01.2023 22:30 Uhr: Meenzer Konfetti mit Rudi Zörns als "Kurgast" (1982) und den Gonsbachlerchen "Ja, im Wald, da war'n die Räuber" (1980)31.01.2023 23:00 Uhr: Unsere Fastnachts-Stars: Alfred Heizmann aus Konstanz03.02.2023 20:15 Uhr: Die Mombacher Bohnebeitel - Höhepunkte 201805.02.2023 18:45 Uhr: Bekannt im Land: Margit Sponheimer05.02.2023 13:45 Uhr: Narrentreffen der VSAN Sigmaringen05.02.2023 20:15 Uhr: Schwaben weißblau - Hurra und Helau07.02.2023 20:15 Uhr: Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil10.02.2023 20:15 Uhr: Alleh hopp! Das Beste der Faasenacht an der Saar12.02.2023 20:15 Uhr: Schwäbische Fasnet aus Donzdorf13.02.2023 20:15 Uhr: Narrenschau - Saarländische Karnevalsvereine präsentieren sich14.02.2023 20:15 Uhr: Mumbach Mumbach täterä - Sitzung der Mombacher Bohnebeitel 202316.02.2023 18:15 Uhr: Unsere Fastnachts-Stars: Ted Louis aus Frankenthal16.02.2023 20:15 Uhr: Stockacher Narrengericht 202317.02.2023 20:15 Uhr: Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht 2023 - live im Ersten18.02.2023 14:30 Uhr: Jugendmaskenzug Mainz18.02.2023 18:15 Uhr: Mainz bleibt Mainz - der närrische Abend im Schloss18.02.2023 20:15 Uhr: Alleh hopp - Prunksitzung Saarbrücken19.02.2023 18:45 Uhr: Bekannt im Land: Fastnacht - noch immer Männersache? (RP)19.02.2023 18:45 Uhr: Treffpunkt: Fastnacht im Land (BW)19.02.2023 20:15 Uhr: Badisch-Pfälzische Fasnacht aus Frankenthal20.02.2023 08:30 Uhr: Das Schönste vom Mainzer Rosenmontagszug20.02.2023 10:30 Uhr: Der Rosenmontag live aus Mainz - Helau! De Zug kimmt20.02.2023 12:15 Uhr: Rosenmontagszug Mainz20.02.2023 16:15 Uhr: Alles geck am Deutschen Eck - Rosenmontagszug Koblenz20.02.2023 18:15 Uhr: Unsere Fasnachts-Stars: Sigrun Mattes - Die Kuh vom Land aus Konstanz21.02.2023 14:00 Uhr: Großer Umzug Villingen21.02.2023 20:15 Uhr Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht (Wh. vom 17.02. im Ersten)26.02.2023 20:15 Uhr Das jüngste Ger(i)üchtDetails rund um die fünfte Jahreszeit im SWR auch auf https://www.swr.de/fastnacht/