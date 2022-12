New York (ots/PRNewswire) -mParticle, ein führendes Unternehmen im Bereich der Kundendateninfrastruktur, hat einen neuen Meilenstein erreicht und treibt nun die Personalisierung bei 50 % der 30 größten Schnellrestaurants (QSR, Quick Service Restaurant) voran, die im Jahresbericht 2022 der Zeitschrift QSR genannt werden. mParticle ist die bevorzugte Kundendatenplattform für viele der weltweit größten Schnellrestaurantmarken und nutzt KI und neu hinzugefügte Kundentreue-Integrationen, um den Herstellern bei der Entwicklung personalisierter Kundenerfahrungen zu helfen.Schnellrestaurant-Marken bewegen sich in einem neuen Umfeld, in dem die Verbraucher zunehmend Online-Einkäufe tätigen, wie z. B. die Abholung im Restaurant. Sie sind digitaler geworden und bevorzugen häufig das Mobiltelefon als Plattform für die Bestellung und zur Teilnahme an Kundenbindungsprogrammen. Um ihren Umsatz zu steigern, müssen Markenschnellrestaurants eine Grundlage für Kundendaten schaffen, die es ihnen ermöglicht, ihren Gästen digitale Erlebnisse zu bieten, die stets auf dem neuesten Stand, für die Feinheiten der Bestellung über Mobilgeräte optimiert und über alle Kundenkontaktpunkte hinweg konsistent sind.Führende Unternehmen wie Burger King, KFC, McDonald's und CKE Restaurants (Carl's Jr., Hardee's) haben sich für mParticle als Kundendatenplattform entschieden, da mParticle über führende Plattformfunktionen, ein vielseitiges Integrationsverzeichnis und umfangreiche Erfahrung in der QSR-Branche verfügt. Mit mParticle können die Geschäftsteams von Gastronomiebetrieben auf einen umfangreichen unternehmenseigenen Datensatz zugreifen und diesen in Echtzeit mit ihren bevorzugten Kundenbindungs-, CRM-, Analyse-, Werbe- und Data-Warehousing-Tools verbinden, ohne auf technische Ressourcen angewiesen zu sein."mParticle ermöglicht es uns, unsere Kundendatenbank zu vereinfachen und personalisierte Erfahrungen in Echtzeit anzubieten", erklärt Asher Perlmutter, CTO bei Restaurant Brands International Inc. (RBI). "Mit mParticle können wir eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden über alle unsere Marken hinweg erstellen und Echtzeit-Erlebnisse schaffen, die die Kundenbindung verbessern."Im Zuge der Weiterentwicklung des Gastronomiesektors entwickelt mParticle sein Angebot kontinuierlich weiter, um Restaurantmarken zu unterstützen. Kürzlich hat mParticle neue Integrationen mit den Kundenbindungsanbietern PAR's Punchh, SessionM, Talon.One und Paytronix herausgebracht. Diese Integrationen ermöglichen es den Teams, ihre Mittel zur Kundenbindung mit hochwertigen Verhaltensdaten aus ihrer Kundendatenplattform anzureichern, was es einfacher macht, kontextabhängige Werbemaßnahmen auszulösen. Außerdem können sie Daten aus ihrem Treueprogramm in ihre Kundendatenplattform einbringen, von wo aus sie mit Kundenbindungsprogrammen synchronisiert werden können, um eine bessere Personalisierung und Analyse der Kundenzufriedenheit zu ermöglichen.Die KI-Plattform Cortex von mParticle bietet ein neues Maß an Kundeninformationen und Personalisierung. Die Marketingteams von Schnellrestaurantketten sammeln heute mehr Kundendaten als je zuvor und sind zunehmend auf die Datenwissenschaft angewiesen, um Erkenntnisse über das bestmögliche Angebot und die Abwanderungswahrscheinlichkeit zu gewinnen. Mit der Cortex-KI-Plattform von mParticle können auch technisch nicht versierte Teams auf einfache Weise vorausschauende Erkenntnisse gewinnen und diese nutzen, um die Effizienz ihrer Werbemaßnahmen zu steigern und eine bessere Personalisierung über alle Kanäle hinweg zu ermöglichen.Zusätzlich zu diesen neuen Versionen gibt es Kernfunktionen, die für kundenorientierte QSR-Marken eine kontinuierliche Wirkung haben.1. Erfassung von Kundendaten in Echtzeit Mit den nativen SDKs und APIs von mParticle können Schnellrestaurantketten Kundendaten von mobilen Apps, Websites, POS-Systemen, Kundenbindungsplattformen und anderen SaaS-Tools in Echtzeit erfassen. Über eine zentrale Stelle für die Erfassung von Kundendaten können die Teams die Verfolgung von Kundendaten optimieren und die Verwaltung und Kontrolle der Datenqualität vereinfachen.2. Erstellung einer 360-Grad-Sicht auf den Kunden mParticle macht es den Marken leicht, Kundendaten über verschiedene Quellen hinweg zu vereinheitlichen und erstellt aus geräteübergreifenden Daten automatisch ganzheitliche Kundenprofile. Da die Einkäufe vor der Anmeldung automatisch mit den bekannten Einkäufen auf demselben Gästeprofil verknüpft werden, müssen die Teams weniger Zeit darauf verwenden, die Profile zusammenzufügen, und haben mehr Zeit, das Kundenerlebnis zu analysieren, allen Gästen ein auf sie zugeschnittenes Erlebnis zu bieten und die Kundenbindung zu stärken.3. Personalisierung in Echtzeit Die Restaurantkunden nutzen das Angebot unterwegs und erwarten entsprechend zeitabhängige Angebote wie die Lieferung von Fertiggerichten, die Abholung vor Ort und die Aktualisierung von Bestellungen. mParticle sammelt Daten und synchronisiert sie in Echtzeit mit allen verknüpften Systemen, so dass die Marketingabteilungen kanalübergreifend ausgelöste Nachrichten und standortabhängige Angebote steuern können."mParticle zeigt eine unglaubliche Zugkraft als die Kundendatenplattform der Wahl bei Markenschnellrestaurants", erläutert Jesse Dundon, Geschäftsführer der Abteilung Restaurant & Convenience bei Bounteous. "Was mParticle in der Welt der Schnellrestaurants auszeichnet, sind die Echtzeit-Fähigkeiten der Plattform und die einzigartigen Integrationen mit Kundenbindungs-, Standort- und Kundenbindungstools." Diese Tools ermöglichen es den Marketingteams, differenzierte Erlebnisse anzubieten, deren Grenzen einzig durch ihre Kreativität gesetzt sind."Über den Schnellrestaurant-Bereich hinaus ist mParticle die Kundendatenplattform der Wahl für Unternehmen aller Branchen. Führende Unternehmen wie NBCUniversal, Airbnb und JetBlue vertrauen darauf. Weitere Informationen zu den Lösungen von mParticle für QSR-Marken finden Sie unter: https://www.mparticle.com/solutions/qsr/Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1471487/mParticle_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mparticle-ist-die-fuhrende-kundendatenplattform-fur-schnellrestaurants-301707116.htmlPressekontakt:Jason Seeba,Marketingleiter,mParticle,jseeba@mparticle.comOriginal-Content von: mParticle, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158672/5399112