Thema heute: TAPICall - eine Telefonsoftware vom Feinsten

Ich gebe es unumwunden zu, wenn ich von Dingen wirklich begeistert bin. TAPICall gehört seit Jahren dazu. Nun wird der eine oder andere von Ihnen fragen? Was bitteschön ist TAPICall? Da muss ich mal einen Schritt zurückgehen.

Wer wie ich beruflich viel telefonieren muss, hat in aller Regel eine Telefonanlage, die alles Mögliche kann, aber oft auch viele Schwächen hat. Meine Telefonanlage - obwohl sie bei der Anschaffung alles andere als preiswert war - hat eine dumme Macke. Wenn man sich bei einer Telefonnummer vertippt, kann man das nicht korrigieren, sondern muss alles von Neuem eintippen. Und da ich ziemlich dicke Finger habe … Sie verstehen, was ich meine!Und dann bin ich vor einigen Jahren - ich weiß nicht mal, vor wie vielen Jahren - auf TAPICall von Convergit gestoßen, nutzbar für Outlook, Office 365 und Exchange. Der Firmenname ist übrigens eine Zusammensetzung aus Konvergenz und IT. Für mich ist TAPICall DIE ideale Software. Sie nutzt mit Outlook die bisherige TK-Infrastruktur, egal ob klassische Telefonanlage, eine beliebige VoIP-Lösung, Android-Smartphone, FRITZ!Box, IP-Telefon oder IP-SoftPhone.Das Ganze funktioniert zunächst einmal wie folgt:Sinnvoll ist es ja ohnehin, wenn man seine Kontakte einmal in Outlook angelegt hat. Wenn man Outlook startet, startet TAPIcall automatisch auch. Bei der Ersteinrichtung der Software kann man eine feste Taste belegen, die auf Knopfdruck die Suche öffnet. Diese Funktion erlaubt es sogar, nur Teile von Namen einzugeben und trotzdem schnell den Kontakt zu finden. Alle dort hinterlegten Rufnummern zum Kontakt werden angezeigt und sind wiederum durch Anklicken wählbar! Der Outlook-Kontakt selbst öffnet sich ebenfalls, man sieht also auch alle Notizen und Informationen auf Anhieb. Kommt von irgendeinem Outlook-Kontakt ein Anruf an Sie, wird auch dieser sofort angezeigt. Bei Anrufen von bisher nicht vorhandenen Kontakten erstellt TAPICall sogar automatisch einen Outlook-Kontakt, wenn der Anrufer im Telefonbuch eingetragen ist. Die Zweijahreslizenz ist aktuell für 120,00 €, also 5,00 €/Monat verfügbar. Es ist kein Abo, der Nutzer entscheidet nach Ablauf der Lizenz, ob er eine vergünstigte Verlängerung möchte. Falls nicht, läuft die Lizenz einfach aus. Übrigens gibt es auch einen kostenfreien 30-Tagestest mit allen Funktionen. Danach werden Sie die Lizenz garantiert kaufen. Denn das ist extrem nervenschonend!

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.