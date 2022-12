Düsseldorf (ots) -Klüh Cleaning, eine Tochtergesellschaft der Klüh-Gruppe, kooperiert ab sofort mit Hailo Digital Hub (kurz: h16b), ein auf digitale Abfalllösungen spezialisiertes Spin-off des Traditionsunternehmens HAILO. Die Partnerschaft ermöglicht es der Cleaning-Sparte des Multiservice-Anbieters, ihren Kunden ein optimiertes Abfallmanagement als Teil ihres nachhaltigen Reinigungsansatzes anzubieten.Herzstück des innovativen Waste Managements sind die intelligenten Abfallsammler von Hailo Digital Hub, die, ausgestattet mit einer Präzisionssensorik, in das Klüh Eco System for Smart Services integriert sind. Die Sensoren erfassen wichtige Abfalldaten wie Füllstände und Auslastung und senden diese zur strukturierten Analytik in die KI-gestützte Datencloud. Die ausgewerteten Informationen werden dann über eine Schnittstelle zum Service-Portal DigiService von Klüh ausgegeben und können dort von den Reinigungskräften und vom Kunden eingesehen werden. Im Ergebnis schafft das digitale Waste Management nicht nur Transparenz im Müllaufkommen, sondern ermöglicht auch Vorhersagen zu den idealen Entleerungszeitpunkten und hilft so, den Reinigungsprozess zu optimieren. Zudem sind die gewonnenen Informationen Grundlage für Nachhaltigkeits- und Geschäftsberichte, die zur Umsetzung von ESG-Vorgaben oder der Nachweisbarkeit im Sinne des GreenLease notwendig sind.Peter Meiwes, operativer Geschäftsführer Klüh Cleaning: "Klüh unterstützt bereits zahlreiche Kunden mit individuellen Cleaning-Konzepten, bei denen über den gesamten Reinigungsprozess CO2-reduzierende Maßnahmen berücksichtigt werden. Das Abfalllmanagement von h16b betrachten wir als wichtigen Baustein zur Optimierung unseres ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatzes."Christoph Erbach, Geschäftsführer bei h16b: "Abfallwirtschaftliche Maßnahmen sind eine attraktive und wirksame Möglichkeit zur Minderung von Treibhausgasen. Wir freuen uns sehr, im Rahmen der Zusammenarbeit mit Klüh einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und einer besseren Zukunft leisten zu können."Klüh Cleaning überzeugt mit besonders nachhaltigen Reinigungslösungen über die gesamte Wertschöpfungskette. Dazu gehört der Einsatz von wassersparenden Reinigungsgeräten, umweltschonender Reinigungschemie und Arbeitskleidung aus recyceltem Material. Individuell auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte ressourcenschonende Abläufe, die quantifizierbar, dokumentierbar und jederzeit transparent sind, helfen darüber hinaus, Emissionen zu verringern und den Umwelt-Fußabdruck des Kunden zu verbessern.Über Klüh:Klüh Cleaning gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierendenMultiservice-Anbieter aus Düsseldorf, der in diesem Jahr sein 111. Firmenjubiläum feiert. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 52.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 814 Mio. Euro (2021) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304| j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/5399114