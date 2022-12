Die Lenzing AG muss Kosten einsparen (insgesamt 70 Millionen Euro pro Jahr) und hat für Mitarbeiter am Standort Lenzing (siehst du am Foto) in Österreich einen Sozialplan verhandelt und beschlossen (wird im ersten Quartal 2023 schlagend). Die erneute Restrukturierung inklusive Personalabbau (erinnere dich an die Jahre 2013 bis 2015) ist, es wird dich nicht verwundern, den gestiegenen Rohstoff- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...