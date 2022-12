Der Dax ringt um einen Boden. Auch im heutigen Dienstagshandel (20.12.) sind seine Bemühungen deutlich zu erkennen. Doch der Druck auf die Aktienmärkte nimmt zu. Während in der letzten Woche die US-Notenbank, die EZB und auch die Bank of England an der Zinsschraube drehten, sorgte heute nun auch noch die Bank of Japan für Unruhe, als sie überraschend ankündigte, bei zehnjährigen Staatsanleihen nunmehr Renditen zwischen -0,5 Prozent und +0,5 Prozent ...

