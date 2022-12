Hauck Aufhäuser hat das Kursziel der Energiekontor Aktie von 136 auf 130 Euro gesenkt. Trotzdem bleiben die Aktienexperten in einer am heutigen Dienstag veröffentlichten Studie bei der Kaufempfehlung in der Einstufung der Windenergie-Aktie. Das neue Kursziel für die Aktien von Energiekontor gehen auf überarbeitete Annahmen zurück. Hauck Aufhäuser hat ...

