Die Commerzbank-Aktie schraubt sich heute um rund 9% nach oben auf ein neues Sechs-Monats-Hoch. In der Jahresbetrachtung hat die Commerzbank-Aktie rund 30% an Wert gewonnen. Was macht die Commerzbank-Aktie langfristig und lohnt sich der Einstieg vielleicht sogar? Fakt ist: Im Fokus: Commerzbank-Aktie Auf Dekadensicht weist die Aktie von Commerzbank einen Kursabschlag von im Mittel...

Den vollständigen Artikel lesen ...