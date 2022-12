EQS-Ad-hoc: DVS TECHNOLOGY AG / Schlagwort(e): Delisting

DGAP-Adhoc: DVS TECHNOLOGY AG: Delisting: Kündigung der Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr 20.12.2022 Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. WKN: 553860. ISIN: DE0005538607 ad-hoc: DVS TECHNOLOGY AG beschließt Kündigung der Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr Der Vorstand der DVS TECHNOLOGY AG (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, die Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr (Basic Board) und im qualifizierten Freiverkehr (Scale) an der Frankfurter Wertpapierbörse gemäß § 30 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutsche Börse AG für den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse zu kündigen (sog. Delisting). Der Vorstand der Gesellschaft wird heute ein entsprechendes Kündigungsschreiben and die Deutsche Börse AG senden. Mit Ablauf der Kündigungsfrist, die drei Monate beträgt und somit spätestens Ende März 2023 endet, wird der Handel von Aktien der Gesellschaft im Freiverkehr (Basic Board und Scale) an der Frankfurter Wertpapierbörse eingestellt. Bis zum Ablauf der Dreimonatsfrist haben die Aktionäre der Gesellschaft weiterhin die Möglichkeit, ihre Aktien im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu handeln. Die Aktien der Gesellschaft werden nach Beendigung der Einbeziehung in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse nicht mehr auf Veranlassung der Gesellschaft an einer anderen Börse gehandelt werden. DVS TECHNOLOGY AG Der Vorstand Kontakt DVS TECHNOLOGY AG: Anna Pfilips Investor Relations & Corporate Communications Telefon: +49 6074 30 40 6 - 32 E-Mail: anna.pfilips@dvs-technology.com Emittent: DVS TECHNOLOGY AG Johannes-Gutenberg-Straße 1 l 63128 Dietzenbach l Germany WKN: 553860. ISIN: DE0005538607





Kontakt:

Unternehmenskontakt:

DVS Technology AG

Johannes-Gutenberg-Str. 1

63128 Dietzenbach

www.diskus-werke.ag



Tel.: +49 (0)6074 304 06 0

Fax: +49 (0)6074 304 06 55

info@diskus-werke.ag



Investor Relations Kontakt:



Link Market Services GmbH



Landshuter Allee 10

80637 München

T +49 (0)89 21027-0

F +49 (0)89 21027-298



Niederurseler Allee 8-10

65760 Eschborn

T +49 6196 93 49 97 3

F +49 6196 93 49 97 9

ir-diskus@hce.de 20.12.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

