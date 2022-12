Staubsaugerroboter gehören in vielen Haushalten schon fest zum Inventar. Doch was machen die kleinen Gehilfen eigentlich mit ihren Kameras? Bahnen sie sich damit nur den Weg von Raum zu Raum oder verbreiten sie intime Fotos im Netz? Es ist bereits mehr als zwei Jahre her, dass sich in einem venezuelanischen Online-Forum einige Nutzer über Fotos ausgetauscht haben, die auf den ersten Blick nach Alltagsszenen aussahen. Doch manchmal waren auch intimere Fotos dabei, etwa wie Menschen mit heruntergelassener Hose auf der Toilette sitzen. Dabei hatten alle Fotos eine Gemeinsamkeit: Sie waren aus einem merkwürdig niedrigen Winkel aufgenommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...