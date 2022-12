Als Thomas Gebert an seinem Buch "Börsenzyklen" gearbeitet hat, ist ihm etwas Interessantes aufgefallen. Der Börsenexperte entdeckte einen Zusammenhang zwischen der Temperatur des Nordatlantik und der Börse. Wie dieser genau aussieht, skizziert er im Interview mit DER AKTIONÄR TV. Im Fokus steht dabei die Entwicklung der US-Anleiherendite. Was diese nun mit der Atlantiktemperatur zutun hat und welche Aktien demnach interessant sind, erfahren Sie in der Sendung zum Gebertbrief.