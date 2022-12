DAX Ausblick: Anleger auf der Hut wegen Bank of Japan

Neue Zinssorgen haben Anleger hierzulande am Dienstag umgetrieben. Die Bank of Japan hat am Dienstag überraschend ihre Zinspolitik verschärft. Erst in der vergangenen Woche hatten die Notenbanken US-Federal Reserve (Fed) und die europäische Notenbank (EZB) Unbehagen an den globalen Aktienmärkten initiiert. Damit geht der Kampf um die psychologische 14.000-Punkte-Marke zunächst weiter. Bank of Japan sorgt für Paukenschlag - Anleger gehen auf Nummer sicher Die Bank of Japan hat in Anlegerkreisen am Dienstag für Aufsehen gesorgt. Zwar hatte der japanische Währungshüter das Renditeziel für zehnjährige Staatstitel wie erwartet bei null Prozent belassen. Allerdings soll in Zukunft eine größere Schwankungsbreite zugelassen werden, was den Weg für ein stärkeres Anziehen der Zinszügel für Staatspapiere mit einer langen Laufzeit ebnen würde. Ebenfalls kündigte die Notenbank an, die Anleihekäufe deutlich zu erhöhen.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

