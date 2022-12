Genf (www.fondscheck.de) - Mit der Auflegung des Pictet Total Return-Lotus Fund, eines Event-Driven-Special-Situations-Fonds für asiatische Aktien, baut Pictet Asset Management (Pictet AM) ihre Total-Return-Palette aus, die bereits ein aktiv verwaltetes Vermögen von USD 11 Mrd. umfasst, so Pictet Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...