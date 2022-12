Direkt zum kostenlosen Report: https://bit.ly/3HPU0GA "Die Crash-Strategie" von Charttechnik-Experte und FAST BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter. Die Börsen-Euphorie der letzten Monate ist verflogen. 2023 könnten eine Rezession und heftige Verluste an den Märkten bevorstehen, warnt Charttechnik-Experte Stefan Klotter. Wie sich Anleger jetzt am besten vorbereiten. Stefan Klotter analysiert in seinem neuen Report "Die Crash-Strategie" die wichtigsten Indizes und Kennzahlen. Für das neue Börsenjahr 2023 sieht er dunkle Wolken aufziehen, doch für Anleger muss das keine schlechte Nachricht sein. Denn mit der richtigen Strategie und gezielten Short-Trades könnten Anleger auch im Abwärtstrend eine gute Performance einfahren. Jetzt einschalten und mehr erfahren!