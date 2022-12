Der Jahresendspurt gestaltet sich an der Börse gerade ziemlich holprig. Die Notenbanken haben die Märkte enttäuscht, von der guten Stimmung der Herbstrally ist nichts mehr übrig. Bleibt das so? Ist nun so viel an negativen Impulsen eingepreist, dass es 2023 wieder aufwärts gehen kann? "2022 war das Jahr der Überraschungen", so Dr. Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege bei der Deutschen Bank für Privat- und Firmenkunden. Vieles, was den Markt im abgelaufenen Jahr in Schockwellen versetzte, hatte man so tatsächlich nicht erwartet. Was ist nun vom neuen Jahr zu erwarten, welche Branchen könnten wieder aufholen und wo bleibt es schwierig? Dr. Ulrich Stephan blickt im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe auf die Rahmenbedingungen und Möglichkeiten für das Börsen-Jahr 2023. Ob es da sinnvoll erscheint, die Schwächephase zum günstigen Einstieg zu nutzen, mehr dazu im vollständigen Interview.