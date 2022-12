EQS-Ad-hoc: BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG / Schlagwort(e): Immobilien

BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien Aktiengesellschaft beabsichtigt Verkauf eines Portfolios mit 24 Gewerbeimmobilien an Immobilienspezialfonds



BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien Aktiengesellschaft, Tilly-Park 1, 86633 Neuburg/Donau, 20. Dezember 2022



Der Vorstand der BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien Aktiengesellschaft ("BBI"), Neuburg/Donau (ISIN: DE0005280002) hat heute entschieden, 24 Gewerbeimmobilien zu einem Kaufpreis von rd. EUR 189 Mio. an den VIB Retail Balance I-Fonds, einen offenen Immobilienspezialfonds ("Fonds"), zu verkaufen. Der Fonds wird von der VIB Vermögen AG, der Mehrheitsaktionärin der BBI, mit einem Volumen von rd. EUR 350 Mio. und einem Investitionsfokus auf Lebensmittel-Einzelhandelsimmobilien und Fachmarktzentren aufgelegt. 49% des Eigenkapitals des Fonds werden zunächst von der VIB Vermögen AG selbst bereitgestellt.



Der Verkauf der 24 Gewerbeimmobilien führt zu einem Abgang annualisierter Netto-Mieterträge von rd. EUR 11,1 Mio. aus der Gewinn- und Verlustrechnung der BBI. Dem steht ein erwarteter Ertrag aus dem Verkauf für die BBI in Höhe von ca. EUR 76 Mio. gegenüber. Aus dem Verkaufserlös von rd. EUR 189 Mio. sollen Bankdarlehen in Höhe von ca. EUR 75 Mio. getilgt werden.



Der Kaufvertrag über den Verkauf des Immobilienportfolios soll kurzfristig notariell beurkundet werden. Der Vollzug des Kaufvertrages steht unter der aufschiebenden Bedingung der fusionskontrollrechtlichen Freigabe.



Der Vorstand der BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien Aktiengesellschaft



