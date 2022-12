Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US13200M5085 Camber Energy Inc. 20.12.2022 US13200M6075 Camber Energy Inc. 21.12.2022 Tausch 50:1

US8293923079 SiNtx Technologies Inc. 20.12.2022 US8293926049 SiNtx Technologies Inc. 21.12.2022 Tausch 100:1

NO0012740218 Awilco Drilling PLC 20.12.2022 NO0012785098 Awilco Drilling PLC 21.12.2022 Tausch 100:1

