Die Konsequenzen sind drastisch: Als die Lieferketten unterbrochen wurden, durch den Krieg in der Ukraine oder die Pandemie, als wegen Lockdowns weniger hergestellt wurde, gingen die knappen Medikamente eben nicht mehr nach Deutschland, wo sie strengen Preisbindungen unterlagen. Sondern dorthin, wo sie am meisten Profit bringen. Die Lage ist so ernst, dass der Bundesärztekammerpräsident ernsthaft einen Flohmarkt selbst für abgelaufene Medikamente forderte. Das ist eines Staates, der sich selbst so gern zu den wohlhabendsten und am weitesten entwickelten auf der Erde zählt, schlichtweg nicht würdig. Wieder einmal wird ein Missstand, den die Politik selbst verschuldet hat, mit dem Geld der Bürger zugeschüttet.



