96 Prozent der Unternehmen in der IT- und TK-Branche setzen auf Soziale Medien als MarketinginstrumentNeue Studie zu Marketingmaßnahmen der Digitalwirtschaft Berlin, 20. Dezember 2022Ob LinkedIn, Instagram oder ganz neu: Mastodon: Soziale Medien sind in der digitalen Wirtschaft nahezu unverzichtbar geworden....

Den vollständigen Artikel lesen ...