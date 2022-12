2022 war ein heftiges Jahr, in vielerlei Hinsicht. Auch an der Börse hätten sich viele Marktteilnehmer wohl einen anderen Verlauf erhofft. Kommt die Hoffnung 2023 zurück? Wie können sich Anleger für das kommende Jahr positionieren und womit ist an den Märkten generell zu rechnen? Die Notenbanken hatten die gute Stimmung Richtung Jahresende 2022 deutlich eingetrübt. Wie werden sie weiter vorgehen? Marktexperte Roger Peeters, pfp Advisory, blickt im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe auf Einflussfaktoren für die Marktrichtung in 2023. Wie er die Chancen einschätzt, dass 2023 ein gutes Börsenjahr wird, mehr dazu im vollständigen Interview.