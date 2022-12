Vaduz (ots) -Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein hat in Stellvertretung von Fürst Hans-Adam II. am Dienstag, 20. Dezember 2022, Markus Wallner, Landeshauptmann von Vorarlberg, zur Ordensverleihung auf Schloss Vaduz empfangen.Markus Wallner ist seit Dezember 2011 Landeshauptmann von Vorarlberg. In dieser Funktion hat er sich sehr für die enge und wichtige Zusammenarbeit zwischen Liechtenstein und Vorarlberg verdient gemacht. Dies gilt nicht nur für den regelmässigen Dialog zwischen der Regierung des Fürstentums Liechtenstein und der Vorarlberger Landesregierung, sondern insbesondere auch für die regionale Ebene. Dazu gehören unter anderem die Arbeiten im Rahmen der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK), dessen Präsident Landeshauptmann Wallner im Jahr 2020 war. Während der COVID-19-Krise hat sich Landeshauptmann Wallner für pragmatische Lösungen eingesetzt, die es ermöglichten, die engen wirtschaftlichen und persönlichen Beziehungen zwischen Liechtenstein und Vorarlberg trotz der besonderen Situation an den Grenzen aufrecht zu erhalten.Dem Geehrten wurde für seine Verdienste um die Beziehungen zwischen Österreich und Liechtenstein das Grosskreuz des Fürstlich Liechtensteinischen Verdienstordens verliehen.Pressekontakt:Sekretariat S.D. des Erbprinzen von LiechtensteinSchloss VaduzT +423 238 12 00Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100900445