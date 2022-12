Tagesausblick für 21.12.: DAX - Konsolidierung noch nicht abgeschlossen. Bankaktien profitieren vom Renditeanstieg!

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Europäische Leitindizes wie der DAX, CAC40 und Euro STOXX50 setzten ihren Konsolidierungskurs heute fort und verbuchten Verluste von bis zu 0,4 Prozent. Für Verunsicherung sorgte heute vor allem die überraschende Ausweitung der Handelsspanne für 10jährige Staatsanleihen seitens der japanischen Notenbank. Im Tagesverlauf lösten sich die Aktienbarometer jedoch mehrheitlich von ihrem Tagestief. Alle drei Indizes hielten damit noch gebührenden Abstand zur charttechnisch wichtigen 200- Durchschnittslinie.

Die Staatsanleihen in Europa blieben derweil unter Druck. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen näherte sich dem Level von 2,3 Prozent. In den USA deutet sich ebenfalls eine Wende an. So stieg dort die Rendite auf 3,67 Prozent und damit auf ein neues Dezemberhoch. In Japan sprang die Rendite vergleichbarer Papiere von 0,25 auf 0,42 Prozent. Die Rohstoffnotierungen präsentierten sich heute größtenteils recht freundlich. Der Goldpreis setzte sich oberhalb von 1.800 US-Dollar und der Silberpreis bei rund 24 US-Dollar pro Feinunze fest. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil blieb hingegen bei rund 80 US-Dollar stabil.

Unternehmen im Fokus

Brenntag Großaktionär Primestone Capital ist gegen den vom Brenntag-Management geplanten Kauf von Univar Solutions und fordert weiterhin eine Aufspaltung des Konzerns. Die Aktie zeigte heute teils größere Ausschläg. Schloss aber im Bereich von gestern. Commerzbank und Deutsche Bank profitierten vom Anstieg der Renditen am Anleihemarkt. Fielmann plant die Übernahme von zwei Augenoptik- und Hörakustikunternehmen in Spanien. Bei den Investoren kam die Nachricht gut an. Auch Klöckner ist auf Einkaufstour und plant den Kauf des Stahl-Service-Unternehmens National Material of Mexico. Die Anleger reagierten uneinheitlich. So pendelte das Papier um den Schlussstand von gestern. Pfeiffer Vacuum erhöhte für das laufende Geschäftsjahr die Umsatzprognose. Der SDAX-Wert legte daraufhin über 1,5 Prozent zu. Der neue Varta-Chef Markus Hackstein erklärte in einem Interview mit der FAZ, dass vor allem die Materialkosten zu hoch sind. Nun hat sich Hackstein externe Hilfe geholt, um die Kosten in den Griff zu bekommen. Die Aktie hat seit Jahresbeginn 80 Prozent verloren und sucht im Bereich von EUR 22,80 einen Boden.

Aurubis und Micron Technology melden Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

Wichtige Termine

Deutschland: Gfk-Konsumklimaindex 01/23

Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), November

Deutschland: DIW Konjunkturbarometer

USA: Leistungsbilanz, Q3

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 14.240/14.360/14.560/14.700 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.250/13.550/13.800 Punkte

Nach einem schwachen Start in den Handelstag drehte der DAX bei 13.800 Punkten nach oben und pendelte im weiteren Tagesverlauf zwischen 13.860 und 13.920 Punkten. Neue Kaufimpulse erhält der Leitindex frühestens oberhalb von 14.000 Punkten. Gelingt es diese Marke zu überschreiten, besteht die Chance auf eine Erholung bis 14.240 und im weiteren Verlauf bis 14.360 Punkte. Solange die Hürde bei 14.000 Punkten nicht genommen ist, sollten Anleger die Kreuzunterstützung bei 13.550 Punkten im Auge behalten.

DAXin Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 21.10.2021 - 20.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 21.12.2015 - 20.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikat auf den DAX für Spekulationen, dass sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Pkt Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Beobachtungstag DAX HC1Q52 256,27 11.750 28.000 17.03.2023 DAX HB6PT2 303,71 11.500 33.000 17.03.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.12.2022; 17:30 Uhr;

Faktorzertifikate Long auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB9WK8 8,62 15 13.015,030396 13.479,666981 Open End DAX HC01HP 4,61 20 13.247,421189 13.595,828366 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.12.2022; 17:30 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HC291A 10,59 -15 14.872,394667 14.406,888714 Open End DAX HC1S53 8,65 -20 14.640,0135 14.291,581179 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.12.2022; 17:30 Uhr

