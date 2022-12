Exklusive Vertretung der QUADRIGA INSPECTIONscan.one Technologie in einigen der größten Archivierungsmärkte der Welt

Prasad Corp, der Weltmarktführer im Bereich Filmkonservierung, -digitalisierung und -restaurierung, ist eine strategische Partnerschaft mit Cube-Tec International eingegangen und wird die QUADRIGA INSPECTIONscan.one-Technologie von Cube-Tec in einigen der weltweit führenden und größten Archivierungsmärkte, darunter Nordamerika und Indien, exklusiv vertreiben.

Cube-Tec entwickelt integrierte Lösungen für große Medienarchive und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Qualitätskontrolle von Medienworkflows für Film und Video. QUADRIGA INSPECTIONscan.one macht die nachhaltige Sicherung von großen Filmsammlungen möglich. Es eröffnet die Möglichkeit, Filmmaterial in seinem Originalzustand in mezzaniner Qualität zu digitalisieren.

Prasad wird weiterhin beratend tätig sein, Kunden betreuen und den Archiven weltweit seine umfassenden Archivierungslösungen zur Verfügung stellen, die eine einzigartige Kombination aus Technologie und Dienstleistungen darstellen und den Archiven somit die Möglichkeit für preserve4posterity bieten.

"Die globalen Märkte kehren zur Normalität zurück und die Archive weltweit sind zunehmend auf der Suche nach intelligenten, auf den neuesten Technologien basierenden Archivierungslösungen, um ihre wertvollen Assets zu sichern. Ich freue mich sehr über diese strategische Partnerschaft mit Cube-Tec und bin davon überzeugt, dass sie unseren Kunden, sprich Archiven, Inhaltseigentümern, Content-Aggregatoren und dergleichen, weltweit einen großen Mehrwert bieten wird", so Saiprasad, Director Prasad Corp

"Die Bereitstellung von Digital Twins für komplette Filmsammlungen ohne die zeitraubende Vorbereitungsarbeit ist ein technologischer Durchbruch. In Kombination mit der Automatisierung der arbeitsintensiven Filmprüfung und Berichterstellung können die Nutzer von INSPECTIONscan mit minimalem Aufwand faktenbasierte Konservierungsentscheidungen für jede einzelne Filmspule treffen. Die strategische Partnerschaft mit Prasad wird es noch mehr Archiven ermöglichen, schnell von dieser neuen Technologie zu profitieren" so Jörg Houpert, Head of Technology Cube-Tec International.

Über Prasad Corp:

Prasad Corp. bietet weltweit ein umfassendes Angebot an Konservierungs-, Digitalisierungs- und Restaurierungsdienstleistungen an. Als stolzer Inhaber der Digital Film Technology GmbH, einem Hersteller von Filmscannern, ist Prasad in einer einzigartigen Position, um seinen Kunden bequeme, strategische und hochwertige Konservierungsdienste sowohl vor Ort als auch außerhalb des Unternehmens anzubieten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.prasadcorp.com

Über Cube-Tec International:

Cube-Tec International entwickelt integrierte Lösungen für große Medienarchive. Als Pionier im Bereich der Qualitätskontrolle von Medienworkflows konzentriert sich das Unternehmen auf offene Standards und agile Prozessautomatisierung. Cube-Tec verfügt über eine umfassende Erfahrung mit groß angelegten Mediendigitalisierungsprojekten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.cube-tec.com/en

Contacts:

Prasad Kontakt:

Prasad Corporation

Ravindran Viswanathan

GM Marketing

ravindran.v@prasadcorp.com

Cube-Tec International:

Tom Lorenz

Managing Partner

tom.lorenz@cube-tec.com