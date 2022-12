Für Luxusimmobilien mussten Käufer hierzulande in diesem Jahr zum Teil sehr tief in die Tasche greifen. Ein Ranking des Immobilienportals immowelt zeigt die zehn teuersten Wohnungen und Häuser in Deutschland, die zwischen Januar und November 2022 auf immowelt.de inseriert wurden. Während unter den kostspieligsten Häusern besonders viele Domizile an den oberbayerischen Seen gelegen sind, befinden sich die teuersten Wohnungen in Berlin, München und Hamburg. Fast 9 Mio. Euro für eine Wohnung in Berlin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...