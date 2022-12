Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Huawei hat vor Kurzem eine Reihe von rein optischen Netzwerklösungen für den Schienenverkehr vorgestellt, darunter die Schienenträger-Netzwerklösung der nächsten Generation für den Schienenstadtverkehr - ein optisches Cloud-Netzwerk für den Schienenstadtverkehr sowie die rein optische Backbone-Netzlösung für den Schienenverkehr.Angesichts der Netzwerkanforderungen und -herausforderungen im Zeitalter der Cloud für den Schienenstadtverkehr bietet Huawei eine Schienenträger-Netzwerklösung der nächsten Generation für den Schienenstadtverkehr an - ein optisches Cloud-Netzwerk für den Schienenstadtverkehr. Xiong Xianyin, CTO für die Bahnindustrie des Geschäftsbereichs Huawei Aviation & Rail, sagte, dass die optische Cloud-Netzwerklösung für den Schienenstadtverkehr eine hohe Bandbreite, niedrige Latenz, hohe Sicherheit sowie hohe Zuverlässigkeit bietet, was zum Aufbau eines Netzwerks beiträgt, das die nachhaltige Entwicklung von intelligenten Stadtbahnen unterstützt und die Schaffung von intelligenten Stadtbahnen auf der Grundlage der Cloud-Architektur weiter untermauert.Die optische Cloud-Netzwerklösung für den Schienenstadtverkehr von Huawei bietet die folgenden Funktionen:Ultra-Breitbandleitung: Graues Licht und farbiges Licht sind gleichzeitig in einem Netzwerk vorhanden, was eine Innovation ist, die eine flexible Kapazitätserweiterung des Netzwerks nach Bedarf durch die Erweiterung der Wellenlängen unterstützt. Die unterstützte Bandbreite kann sich nahtlos von 100G bis 200G oder sogar über 300G hinaus entwickeln. Eine Reihe von Geräten und ein paar Fasern können die Entwicklungsanforderungen des nächsten Jahrzehnts erfüllen.Extrem niedrige Latenz: Cloud-basierte Dienste nutzen die 10G-Einzelwellenlängenübertragung zum Kontrollzentrum in einem Schritt, wodurch die Übertragungslatenz von Zwischenknoten entfällt. Die End-to-End-Latenz beträgt weniger als 1 ms und gewährleistet ein erstklassiges Serviceerlebnis.Sicherer Betrieb: Dienstsysteme sind durchgängig physisch voneinander getrennt, und jeder Dienst verfügt über einen eigenen physikalischen Kanal, was die Sicherheit gewährleistet.Huawei bietet die rein optische Backbone-Netzlösung für den Schienenverkehr, das auf der Native Hard Pipe (NHP)-Technologie basiert und ein zukunftssicheres, äußerst zuverlässiges Übertragungsnetzwerk für intelligente Eisenbahnen entwickelt. Die Lösung bietet die folgenden Merkmale:Physikalische Isolierung: Sie übernimmt die SDH-Merkmale und unterstützt die nachhaltige Entwicklung zur Hardpipe-Technologie der fünften Generation OTN OSU. Es bietet eine komplette physische Isolierung für wichtige Dienste, um eine vollständige Sicherheit der Dienste zu gewährleisten.Nahtlose Weiterentwicklung: Es unterstützt die Multi-Service-Konvergenzplattform und kann sowohl GSM-R- als auch FRMCS-Funkkommunikationstechnologien übertragen, was eine nahtlose Weiterentwicklung von Zugsteuerungsnetzen gewährleistet.Vereinfachtes O&M: Die Managementplattform dieser Lösung übernimmt die SDH O&M-Gewohnheiten. O&M-Teams können diese Plattform direkt wieder verwenden.Das komplette optische Netzwerk von Huawei zielt darauf ab, eine sichere, zuverlässige und sich kontinuierlich weiterentwickelnde rein optische Grundlage für den Schienenverkehr zu schaffen, die eine fundamentale Netzwerksicherheit für den digitalen und intelligenten Schienenverkehr bietet.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-veroffentlicht-rein-optische-netzwerklosungen-fur-den-schienenverkehr-301707441.htmlPressekontakt:hwebgcomms@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100053057/100900453