Signale einer leichten geldpolitischen Straffung in Japan sorgten am Morgen für einen kleinen Schock. Zum Schluss konnten DAX und Co ihre Minus-Zeichen verkleinern. Deutlicher Abgaben erlitten indes von der Zinsentwicklung abhängige Sektoren, also etwa Technologie-Titel und vor allem Immobilien-Werte. Die Notenbanken haben mit ihrer restriktiven geldpolitischen Haltung die Börsen weiter im Griff: Nach der US-amerikanischen Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) vergangene Woche sorgte am Dienstag ...

