Köln (pta/20.12.2022/19:19) - Die Hauptversammlung der heygold SE (vormals Concado SE), ISIN DE000A3H3L28, mit Sitz in Köln, (die " Gesellschaft") hatte am 7. Oktober 2022 unter anderem eine Sachkapitalerhöhung sowie die Umfirmierung der Gesellschaft in "heygold SE" und die Sitzverlegung nach Köln beschlossen.

Am 19. Dezember 2022 ist unter anderem die Handelsregistereintragung der Sachkapitalerhöhung, die Umfirmierung und die Sitzverlegung erfolgt. Das neue Grundkapital der heygold SE beträgt nunmehr 2.416.000,00 Euro. Die Beteiligungen an der Deutsche Edelmetallhaus GmbH mit Sitz in Köln und an der GTS AG mit Sitz in Köln sind im Wege der Sacheinlage in die heygold SE eingebracht worden.

Die Umstellung der Börsennotierung erfolgt zeitnah zusammen mit der Verbriefung der neuen Aktien.

Der Verwaltungsrat wird demnächst Herrn Jörg Lorbach zum neuen geschäftsführenden Direktor bestellen. Herr Rolf Birkert legt sein Amt als geschäftsführender Direktor zum 31.12.2022 nieder.

