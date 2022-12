Unternehmen wird von Gartner als repräsentativer Zustellungstechnologieanbieter für die letzte Meile aufgeführt

FarEye meldete heute die Nennung des Unternehmens im allerersten Bericht "Market Guide for Last-Mile Delivery Technology Solutions"1 von Gartner als einer von 18 repräsentativen Anbietern.

Im Bericht von Gartner heißt es unter anderem wie folgt: "...Im Transportwesen wurde der weltweite Markt für die Zustellung auf der letzten Meile im Jahr 2021 auf einen Wert von 40,5 Milliarden USD geschätzt und wird im Jahr 2030 voraussichtlich ein Volumen von 123,7 Milliarden USD erreichen. Der Markt wird im Prognosezeitraum (2022 bis 2030) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,21 Prozent wachsen, wobei die Region Asien/Pazifik mit 64 Prozent der gesamten E-Commerce-Ausgaben im Jahr 2021 den größten Marktanteil aufweist. Nordamerika und Europa folgen der Region Asien/Pazifik im Hinblick auf den Marktanteil. Was die Software-Nachfrage betrifft, so sind die USA jedoch der führende Markt für Software, die für die Zustellung auf der letzten Meile eingesetzt wird."

"Seit fast zehn Jahren setzen wir uns dafür ein, die Zustellung auf der letzten Meile für Hunderte von Unternehmen auf der ganzen Welt zu vereinfachen. Wir sind davon überzeugt, dass die Nennung im ersten "Market Guide for Last-Mile Delivery Technology" eine weitere Bestätigung für unsere strategische Ausrichtung im Bereich der Zustellung auf der letzten Meile ist", so Kushal Nahata, CEO und Mitgründer von FarEye. "Eine effiziente, verbraucherorientierte Zustellung auf der letzten Meile ist heute mehr denn je entscheidend für die Markentreue und macht die Zustellung zu einem echten Wettbewerbsvorteil."

Die Produkte von FarEye orientieren sich an den wichtigsten Bereichen der Zustellung auf der letzten Meile Lieferung, Nachverfolgung, Routenplanung, Umsetzung und Kundenzufriedenheit. Die Produkte von FarEye basieren auf der FarEye Plattform, einer Multifunktions-Lieferlogistikplattform, die keine bzw. so gut wie keine Programmierkenntnisse erfordert und Koordinierung, Echtzeittransparenz, Markenerlebnisse für Kunden und das Geschäftsprozessmanagement vereint. Dadurch gewährleistet sie pünktliche, präzise Zustellungen von der Bestellung bis zur Haustür. Unternehmen aus den Bereichen E-Commerce und Einzelhandel, Groß- und Sperrgut sowie Kurier- und Logistikunternehmen vertrauen auf FarEye, um die betriebliche Effizienz auf der letzten Meile zu steigern und um im Hinblick auf das Zustellverfahren für herausragende Kundenzufriedenheit zu sorgen.

"Die Zustellung auf der letzten Meile hat sich zu einem entscheidenden Aspekt der Kundenzufriedenheit entwickelt", so Al Contreras, Customer Innovation Manager von Gordon Food Service. "Wir haben gemeinsam mit FarEye eine Omnichannel-Strategie für die letzte Meile erarbeitet, um unseren Kunden mehr Auswahlmöglichkeiten bei der Zustellung zu bieten, wie z. B. die Lieferung am selben Tag, die Möglichkeit, die Zustellzeit auszuwählen, sowie präzise Echtzeit-Informationen über den Status ihrer Bestellungen, was zu einer höheren Zufriedenheit und zu Wiederholungskäufen geführt hat."

Über FarEye

Die Delivery-Management-Plattform von FarEye macht Zustellungen zu einem Wettbewerbsvorteil. Einzelhandels-, E-Commerce- und Drittanbieter-Logistikunternehmen setzen auf die einzigartige Kombination aus Koordinierung, Transparenz in Echtzeit und Markenerlebnissen für Kunden, um die komplexe Lieferlogistik auf der letzten Meile zu vereinfachen. Mit der Plattform von FarEye können Unternehmen die Kundenbindung und -zufriedenheit erhöhen, Kosten senken und die betriebliche Effizienz verbessern. FarEye bedient über 150 Kunden in 30 Ländern und betreibt weltweit fünf Niederlassungen. FarEye, die erste Wahl für die letzte Meile.

