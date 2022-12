Daniel Alegre, bisher President und COO des vor der Übernahme durch Microsoft stehenden Gamingkonzerns Activision Blizzard, heuert als CEO bei Yuga Labs an. Die Firma ist für den Bored Ape Yacht Club oder Cryptopunks-NFT verantwortlich. Activision Blizzard hat es mit Titeln wie "Call of Duty" und "World of Warcraft" zum führenden Gamingkonzern geschafft - und das Interesse von Microsoft geweckt. ...

