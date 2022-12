HUGO BOSS und Coty freuen sich, die Verlängerung ihrer Lizenzvereinbarung bekannt geben zu können. Die Partnerschaft, die 2016 gestartet und nun bis über das Jahr 2035 hinaus verlängert wurde, beinhaltet alle Herren- und Damendüfte von BOSS und HUGO.

"Unsere CLAIM 5-Wachstumsstrategie ist breit angelegt. Wir wollen in allen Regionen, bei allen Touchpoints und Marken und in allen Produktbereichen Wachstum erzielen. Wir sind erfreut, unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Coty fortsetzen zu können und sind überzeugt, den richtigen Partner an unserer Seite zu haben, um das gesamte Potenzial von BOSS und HUGO im globalen Duftgeschäft auszuschöpfen", so Daniel Grieder, CEO der HUGO BOSS AG.

Sue Y. Nabi, CEO, Coty, kommentiert: "Wir freuen uns, unsere sehr erfolgreiche Partnerschaft mit Hugo Boss, einer der führenden Premium-Duftmarken in unserem Portfolio, zu verlängern. Gemeinsam haben wir viele legendäre Herrendüfte kreiert, die von den Verbrauchern mit Begeisterung aufgenommen wurden auf diesen Erfolgen wollen wir weiter aufbauen."

HUGO BOSS strebt eine weltweit führende Rolle bei Herrendüften an und wird in den nächsten Jahren den Fokus auf den US-amerikanischen Markt richten. Die gemeinsamen künftigen Entwicklungen werden die erfolgreiche Produktreihe BOSS Bottled ergänzen und die Markenplattform BE YOUR OWN BOSS reflektieren. Ferner plant HUGO BOSS, den Anteil der BOSS Damendüfte in den wichtigsten europäischen Märkten zu vergrößern und das Fundament für das Wachstum dieses Segments im US-amerikanischen Markt zu legen.

Als weiteren strategischen Schwerpunkt wird HUGO BOSS das Top-Duftsortiment der Marke, BOSS THE COLLECTION, stärken. Diese Expansion wird die Relevanz von BOSS vor allem in Spezialmärkten wie dem Nahen Osten und China erhöhen.

Das aktuelle Angebot an Männer und Frauen unter der Marke HUGO wird ebenfalls neu aufgelegt, um junge Zielgruppen wie die Gen Z stärker in den Mittelpunkt zu rücken und die neue Plattform der Marke HUGO YOUR WAY vollständig zu reflektieren.

Sue Y. Nabi, CEO bei Coty, erklärt: "Die beeindruckenden hinzugewonnenen Marktanteile von Hugo Boss in den letzten Jahren zeigen, warum Coty bevorzugter Partner für Modehäuser, Marken und hochkarätige Persönlichkeiten ist, die ein marktführendes Beauty-Portfolio unter Lizenz aufbauen wollen. Diese langfristige Lizenzverlängerung steht im Einklang mit dem strategischen Ziel von Coty, sich auf wichtige Marken zu konzentrieren, die zu globalen Schwergewichten werden können, und zugleich eine ausgewogene Wachstumsstrategie für unser Duftportfolio zu verfolgen.

Nach der Lizenzverlängerung für Hugo Boss, die keine wesentlichen Änderungen der Lizenzbedingungen vorsieht, steht für Coty in den kommenden sechs Jahren keine weitere Verlängerung einer größeren Lizenz an. Die durchschnittliche Restlaufzeit der sechs wichtigsten Lizenzen von Coty die zusammen mehr als 80 des Umsatzes mit Prestige-Düften ausmachen beträgt nun etwa zehn Jahre.

Über Coty Inc.

Coty wurde 1904 in Paris gegründet und zählt zu den größten Kosmetikunternehmen der Welt. Es unterhält ein Portfolio ikonischer Marken in den Segmenten Parfüm, Farbkosmetik sowie Haut- und Körperpflege. Coty bedient Verbraucherinnen und Verbraucher weltweit und verkauft Prestige- und Massenmarktprodukte in mehr als 130 Ländern und Territorien. Coty und unsere Marken helfen Menschen, ihre Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen und ihr eigenes Verständnis von Schönheit zu entwickeln. Wir haben uns dazu verpflichtet, einen positiven Einfluss auf den Planeten auszuüben. Nähere Informationen unter coty.com oder auf LinkedIn und Instagram.

Über HUGO BOSS

BOSS ist weltweit bekannt für seine Schneiderei-DNA. Doch das Unternehmen hat über die Grenzen der Schneiderkunst hinaus expandiert und bietet ein umfangreiches Angebot an Casualwear, Bodywear, Accessoires und Athleisure für die 24/7-Garderobe der Changemaker von heute in jeder Rolle, die sie übernehmen. Zur Produktpalette gehören auch Lizenzprodukte wie Parfüms, Brillen, Uhren und Kinderbekleidung. Kundinnen und Kunden können die Welt von BOSS in den mehr als 400 eigenen Stores erleben. BOSS ist die Kernmarke von HUGO BOSS, einem der führenden Unternehmen im Premiumsegment der weltweiten Modebranche. Mit seinen Marken BOSS und HUGO bietet der Konzern seine Kollektionen in 128 Ländern an rund 6.800 Verkaufsstellen und online in 59 Ländern über hugoboss.com an. Mit seinen weltweit rund 14.000 Mitarbeitenden erzielte das Unternehmen mit Sitz in Metzingen (Deutschland) im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 2,8 Milliarden Euro.

