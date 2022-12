BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Internetkonzern Baidu kommt mit einer Karten-Zulassung einen Schritt weiter voran in dem Bestreben, autonome Fahrzeuge auf die Straßen in China zu bringen. Baidu Inc. (Nasdaq: BIDU, ISIN: US0567521085) erhält von chinesischen Behörden die Genehmigung für fortschrittliche...

Den vollständigen Artikel lesen ...