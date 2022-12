Nach der verlustreichen Vorwoche fiel die Stimmung an den Märkten am gestrigen Montag wieder etwas besser aus. Davon konnte aber längst nicht jeder profitieren und den Börsianern war anzumerken, dass sie noch immer von einer großen Skepsis mit Blick auf das neue Jahr begleitet werden.Die ist besonder im Falle von Steinhoff (NL0011375019) mehr als angebracht, denn der Konzern hat sich wieder einmal nur mit Mühe und Not vor der Insolvenz gerettet. Mit einem beispiellosen Deal verschafften die Verantwortlichen sich mehr Zeit, um den gigantischen Schuldenberg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...