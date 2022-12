REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Rückgabe Benin-Bronzen:

"Die Rückgabe der Benin-Bronzen zeigt, dass der Geist sich gewandelt hat und es geht, wenn man nur will. Dass man die Partner in Afrika endlich auf Augenhöhe ernst nimmt. Man kann die Akteure, die das vorangetrieben haben, nicht genug loben - von Regierungsvertretern über die Stiftung Preußischer Kulturbesitz bis hin zu den Museumsbetreibern in Hamburg, Berlin, Stuttgart oder Köln. Klar ist jedoch: Es darf nicht bei ein paar Dutzend Benin-Bronzen bleiben. Tausende von Objekten in deutschen Museen aus Asien, Afrika oder Ozeanien sind unter schwer nachvollziehbaren Umständen dorthin gelangt. Wie damit umgehen? Am Ende wird es auf eine Beweis-Umkehr hinauslaufen: Was nicht gesichert auf legalem Wege in deutsche Bestände kam, hat dort nichts zu suchen und gehört zurückgegeben."/yyzz/DP/he