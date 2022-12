Die Abkehr von fossilen Energieträgern ist bereits beschlossen, die Transformation des Verkehrs- und Transportsektors ist am Laufen und wird von den Regierungen rund um den Globus mit Milliardenprogrammen subventioniert. Der Schlüssel für das Erreichen der Klimaziele liegt dabei unter anderem im Umstieg zu grünem Wasserstoff als Energieträger. Hier hat sich der Newcomer First Hydrogen mit seinem "Hydrogen-as-a-Service"-Modell klar positioniert und will zukünftig die komplette Wertschöpfungskette mit dem Bau von emissionsfreien Fahrzeugen sowie der Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff abdecken. Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 233,41 Mio. CAD besitzen die Kanadier trotz einer Outperformance im laufenden Börsenjahr noch deutliches Aufwärtspotential im Vergleich zur Peer-Group.

