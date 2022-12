CANCUN (Mexiko), Dec. 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts freut sich bekanntzugeben, dass das Royalton Splash Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort, seine Pforten geöffnet und die ersten Gäste empfangen hat. Das luxuriöse All-inclusive-Anwesen mit 1.005 Zimmern ist dank seiner starken Ausrichtung auf das Urlaubserlebnis und seiner modernen Unterkünfte genau das Richtige für die anspruchsvollsten Gäste aller Altersgruppen.



"Mit der Eröffnung des Royalton Splash Riviera Cancun, der neuesten Ergänzung des Portfolios der Royalton Luxury Resorts, sind wir stolz darauf, die Ära des Erlebnisgastgewerbes in einem der begehrtesten Urlaubsziele der Karibik einzuläuten. Die All-Inclusive-Hotelbranche hat sich rasant entwickelt, und es ist uns in Rekordzeit gelungen, ein Produkt zu schaffen, das von unserem ersten Modell in Punta Cana inspiriert ist und mit dem Splash Into Fun-Konzept die besten Erfahrungen für alle Arten von Reisenden bietet", so Jordi Pelfort, President, Hotels and Resorts der Sunwing Travel Group.

Dieses brandneue Resort liegt nur 35 Minuten vom internationalen Flughafen Cancun entfernt und bietet moderne Zimmer mit All-In Luxury-Annehmlichkeiten, der für Royalton typischen Regendusche, dem exklusiven DreamBed und einem Whirlpool in der Suite für ausgewählte Kategorien. Darüber hinaus können Urlauber eine Vielzahl kulinarischer Optionen von Weltklasse genießen, darunter zehn A-la-carte-Restaurants, ein Buffet, eine Sportbar und zehn Bars, die keine Wünsche offen lassen. Das Royalton Splash Riviera Cancun beherbergt das größte Hunter Steak House aller Zeiten, ein typisches À-la-carte-Restaurant im Portfolio der Royalton Luxury Resorts. Um ihren Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten, können die Gäste ein Upgrade in die Diamond Club-Kategorie vornehmen, die ein gehobenes Erlebnis mit speziellem Butler-Service, privaten Strand- und Poolbereichen und Premium-Inklusivleistungen bietet.

"Wir sind stolz darauf, das Royalton Splash Riviera Cancun in unser Angebot aufzunehmen, während wir unsere Allianz mit Blue Diamond Resorts verstärken, um unseren Gästen und Marriott Bonvoy-Mitgliedern, die nach nahtlosen Reiseoptionen suchen, weiterhin einzigartige All-Inclusive-Erlebnisse an den begehrtesten Reisezielen zu bieten", so Alex Fiz, Area Vice President Caribbean & Managing Director All-Inclusive Caribbean and Latin America, Marriott International. "Wir erweitern unsere All-Inclusive by Marriott Bonvoy-Abdeckung mit dieser Eröffnung als 31. Hotel in unserem Portfolio und durch die Marke Autograph Collection, die unverwechselbare Hotels umfasst, die fesselnde Erlebnisse und immersive kulinarische Begegnungen bieten."

Das Angebot des Royalton Splash Riviera Cancun umfasst Unterhaltung für alle Altersgruppen, von verjüngenden Spa-Behandlungen über Fitnessaktivitäten mit den neuesten Trainingsgeräten, glitzernden Pools und Pool-Cabanas, Kids Club, Freilufttheater und GameUp Entertainment Center mit Trampolinpark, Bowlingbahn und Laser-Tag-Arena bis hin zu einem der größten Wasserparks in der Karibik mit 14 Monsterrutschen, zwei Lazy Rivers und Splash Pad-Pools für Kinder. Das Splash Into Fun-Erlebnis bietet auch Alternativen für Meetings, Incentives und Firmenveranstaltungen mit Veranstaltungsorten für jeden Anlass, darunter malerische Außenterrassen, ein Kongresszentrum mit mehr als acht Tagungsräumen und atemberaubende Räumlichkeiten für Luxushochzeiten und Flitterwochen.

"Bei Blue Diamond Resorts haben wir uns voll und ganz den höchsten Servicestandards verschrieben. Mit dieser Eröffnung schaffen wir mehr als 2.000 neue Arbeitsplätze in der Region, mit geschultem Personal, das darauf vorbereitet ist, die Bedürfnisse der Gäste durch einen authentischen, nachhaltigen und unvergesslichen Aufenthalt zu erfüllen", fügte Pelfort hinzu.

Das Royalton Splash Riviera Cancun, ein All-Inclusive-Resort der Autograph Collection, ist eines der am meisten erwarteten Objekte der Hotelmanagementgesellschaft und ist offiziell bereit, Gruppen von Freunden, Familien, Paare und Alleinreisende in einem lebhaften Erlebnis mit Meerblick rund um die Uhr zu empfangen.

Das Royalton Splash Riviera Cancun wird Teil von Marriott Bonvoy sein, dem renommierten Treueprogramm von Marriott International, das es den Gästen ermöglicht, Punkte für ihre Aufenthalte zu sammeln und einzulösen.

Für weitere Informationen oder um Ihren nächsten Urlaub zu buchen, besuchen Sie www.royaltonresorts.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/21f78d20-a576-4f5d-aedf-361d45950ce6