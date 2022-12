FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLT ERWARTET - Der Dax dürfte sich am Mittwoch mit Gewinnen wieder den 14 000 Punkten nähern. Der Broker IG taxierte den Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent höher auf 13 990 Punkte. Stützend wirkt, dass der New Yorker Dow Jones Industrial am Vorabend seine viertägige Verluststrecke beenden konnte. In Asien verarbeiteten die Anleger am Morgen aber noch, dass es am Vortag erste Indizien für eine geldpolitische Straffung der Bank of Japan gab. Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners bleiben die Auswirkungen der japanischen Notenbank am Aktienmarkt jedoch hauptsächlich auf Japan und ein paar weitere asiatische Börsen begrenzt.

USA: - DOW FESTER NACH VERLUSTSERIE - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Dienstag nach vier Verlusttagen in Folge wieder moderat im Plus geschlossen. Der Handel verlief in ruhigen Bahnen, wobei die Anleger vor allem auf die weitere Entwicklung der Energiepreise und die geopolitischen Entwicklungen achteten, hieß es. Im Fokus bliebt weiter die Frage, inwieweit steigende Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation die wirtschaftlichen Aktivitäten abschwächen werden. Der Dow stieg um 0,28 Prozent auf 32 849,74 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch nach den Verlusten am Vortag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Nach den Schockwellen durch einen überraschenden Strategiewechsel der Bank of Japan (BoJ) am Vortag beruhigte sich die Lage. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,7 Prozent schwächer. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen legte zuletzt hingegen leicht um 0,07 Prozent zu und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,45 Prozent.



DAX 13884,66 -0,42

XDAX 13919,69 0,24

EuroSTOXX 50 3802,49 -0,23

Stoxx50 3659,10 -0,28



DJIA 32849,74 0,28

S&P 500 3821,62 0,10

NASDAQ 100 11072,43 -0,11°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 135,75 -0,15%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,0612 -0,03

USD/Yen 132,1585 0,31

Euro/Yen 140,2440 0,28°



ROHÖL:





Brent 80,28 0,29 USD

WTI 76,39 0,16 USD°

/jha/