In einem Brief an die Aktionäre von Nicola Mining (TSXV: NIM; FRA: HLI) hat CEO Peter Espig das abgelaufene Jahr 2022 als "außergewöhnlich" charakterisiert. Es charakterisierte das Jahr als ein Brückenjahr, das den Boden für ein noch erfolgreicheres Jahr 2023 bereite, so Espig. Er kündigte an, dass Nicola im ersten Quartal 2023 voraussichtlich erneut mit der Produktion von Goldkonzentrat beginnen wird. Eine entsprechende Absichtserklärung mit Osisko ...

Den vollständigen Artikel lesen ...