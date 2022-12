Allein aufgrund der gestrigen Entscheidung der Bank of Japan, ihre zinspolitischen Gestaltungsräume angesichts Japans aktueller Inflationsrate auf einem 41-Jahres-Hoch (im November voraussichtlich 3,6 %) durch Verdopplung der Steuerungsspanne der Renditen 10jähriger öffentlicher Anleihen auf + 0,5 % bis - 0,5 % künftig deutlich zu flexibilisieren, wertete sich der japanische Yen im Tagesverlauf gegenüber allen anderen internationalen Kernwährungen um über 3 % auf und sorgte so gestern in allen Edelmetallen incl. Platin und Palladium für eine ...

