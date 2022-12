EQS-News: IKB Deutsche Industriebank AG / Schlagwort(e): Anleihe

[Düsseldorf, 21. Dezember 2022] Die Entscheidung, die Tier 2-Anleihe (ISIN: DE000A2GSG24 - "die Anleihe") nicht zu kündigen, basiert auf sorgfältiger Abwägung verschiedener Faktoren, insbesondere der Marktbedingungen und der wirtschaftlichen Kosten. Der neue fixe Kupon der Anleihe entspricht dem Gegenwert des 5-Jahres Euro Mid-Swapsatzes zuzüglich der Marge in Höhe von 3,617 % und gilt ab 31. Januar 2023 (gemäß den Anleihebedingungen) bis zur Endfälligkeit am 31. Januar 2028. Kontakt:

Armin Baltzer, Telefon: +49 211 8221-6236, E-Mail: investor.relations@ikb.de Die IKB Deutsche Industriebank AG begleitet mittelständische Unternehmen mit Krediten sowie Kapitalmarkt- und Beratungsdienstleistungen.







