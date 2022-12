The following instruments on XETRA do have their first trading 21.12.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.12.2022Aktien1 AT0000625504 Bank für Tirol und Vorarlberg AG2 NO0012785098 Awilco Drilling PLC3 US13200M6075 Camber Energy Inc.4 US8293926049 SiNtx Technologies Inc.Anleihen1 CA135087P733 Canada, Government of...2 XS2232030788 CFLD [Cayman] Investment Ltd.3 XS2189577906 CFLD [Cayman] Investment Ltd.4 XS1972090119 CFLD [Cayman] Investment Ltd.5 XS1835626810 CFLD [Cayman] Investment Ltd.6 XS2066636429 E-House [China] Enterprise Holdings Ltd.7 XS2030329358 Fantasia Holdings Group Company Ltd.8 XS1640676885 Fantasia Holdings Group Company Ltd.9 XS2247215283 Jiayuan International Group Ltd.10 XS2381572002 Kaisa Group Holdings Ltd.11 XS2202152703 Modern Land [China] Co. Ltd.12 XS1903671854 Scenery Journey Ltd.13 XS2109191986 Scenery Journey Ltd.14 XS2347497906 Shinsun Holdings Group Co Ltd.15 XS2184848831 Sinic Holdings (Group) Co. Ltd.16 XS2281324389 Sinic Holdings (Group) Co. Ltd.17 XS2022224047 Skyfame Realty [Holdings] Ltd.18 DE000HLB7A64 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale