Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Entscheidung der Bank of Japan, den Zins stärker (nach oben) schwanken zu lassen, hat die Anleger am Markt für deutsche Bundesanleihen auf dem falschen Fuß erwischt und die Renditen steigen lassen, so die Analysten der Nord LB.Auch US-Staatspapiere hätten unter der japanischen Zinsentscheidung gelitten und nachgegeben. ...

