HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3751/ In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) gibt es seit Oktober monatliche Plausch-Ausgaben zum Zertifikate-Markt. Für Ausgabe 3 im Dezember spreche ich zunächst mit RBI-Spokeswoman Andrea Pelinka-Kinz über die Markenumstellung "RCB wird in RBI integriert" in Bezug auf Zertifikate. Weiters spreche ich mit Christian Scheid über seinen Börsebrief Zertifikate // Austria , der erfolgreich auf Suche nach spannenden Austro-Underlyings geht, Beispiele werden genannt. Letztendlich zitiere ich aus der Eusipa-Statistik und habe ein Gerücht zu X-Markets. Newsletter und Infos. http://www.zertifikateforum.atSonderfolge zum ZFA-Award: https://audio-cd.at/page/playlist/253416 Seiten Fachheft Zertifikate: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...