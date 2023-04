HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4209/ In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group und BNP Paribas gibt es seit Oktober monatliche Plausch-Ausgaben zum Zertifikate-Markt in Österreich. Für Ausgabe 7 mache ich mit Christian Glaser, Director BNP Paribas Zertifikate, zwei Real-Money-Live-Käufe von Bonuszertifikaten, die Underlyings habe ich mir vorher ausgesucht: 1x Deutsche Bank, 1x Nasdaq 100. Gekauft wurde bei dad.at, ich werde da immer wieder updaten. PS: Danke für die Anmoderation zum Wiener Börsentag-Beitrag, Andreas Groß unter https://audio-cd.at/page/playlist/3781 , ich sag nur "wow". Kauf 1 Deutsche Bank Bonus: DE000PD9KLZ1Kauf 2 Nasdaq 100 Bonus: DEOOOPCONN23Screenshots ...

