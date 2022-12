Die Deutsche Bank hat sich innerhalb der vergangenen drei Handelstage deutlich berappelt, vor allem am Dienstag kletterte das Papier um mehr als fünf Prozent. Der Aufwärtstrend könnte sich auch am Mittwoch fortsetzen, nachdem die Royal Bank of Canada ihr Kursziel für das größte deutsche Bankhaus angehoben hat.

