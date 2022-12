Der DAX ist am Vortag zunächst weiter zurückgekommen und bis 13.791 Punkte gefallen. In der Folge konnte der DAX wieder ansteigen und eine Erholung starten. Per Börsenschluss ging der DAX bei 13.884 Punkten aus dem Handel und zeigt sich im vorbörslichen Handel am heutigen Mittwoch im Bereich von 13.980 Punkten höher. Damit nimmt der DAX erneut Kurs auf die Marke von 14.000 Punkten. Solange der DAX den 50er-EMA im Tageschart im Bereich von 13.870 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...