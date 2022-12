Aber nur im Vergleich mit dem Vormonat! Um 0,5 %, so die vorläufigen Angaben der Bundesstatistiker. Gegenüber dem Vorjahresmonat legten die Ausfuhren dagegen um 13,6 % auf 61,8 Mrd. € zu. Nicht kalender- und saisonbereinigt waren es sogar 65,7 Mrd. €, in erster Linie wegen der stark gestiegenen Außenhandelspreise. Wichtigstes Exportziel waren auch im November die USA mit 14,6 Mrd. € (+32,3 % gegenüber November 2021), gefolgt China mit 9,4 Mrd. € (+5,6 %) und Großbritannien mit 7,8 Mrd. € (+28,8 %). Auch nach Russland wird noch Ware ausgeführt: Im November für 1,2 Mrd. € (-52,4 %). Das Land ist inzwischen von Rang 5 vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs auf Platz 10 der Top-10 der bedeutendsten Exportländer außerhalb der EU gesackt. In diese 10 Nationen gehen rd. 75 % der deutschen Exporte in Drittstaaten. Da ihre Zahlen früher als die EU-Ausfuhren vorliegen, geben sie einen ersten Eindruck von der Exportentwicklung hierzulande.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de