Flensburg (ots) -Jenna Hinrichsen ist Social Media Managerin beim Erotik-Versand ORION und schon lange verantwortlich für die Unternehmensauftritte auf Instagram (https://www.instagram.com/orionversand/) und Facebook (https://de-de.facebook.com/OrionVersand/). Vor gut einem Jahr kam jetzt auch noch ein TikTok (https://www.tiktok.com/@orionversand)-Account hinzu, bei dem das Unternehmen bereits das eine oder andere Mal mit bis zu 1 Mio. Aufrufe viral gegangen ist.In einem Interview (https://www.orion.eu/warum-tiktok-schon-fast-ein-bisschen-wie-surfen-ist/) erzählt sie nun, welche Erfahrungen sie bisher mit dieser neuen Plattform gemacht hat und warum sich TikTok auch für ein mittelständisches Unternehmen wie ORION lohnt - gerade in Zeiten von SESTA und FOSTA...Zur Sprache kamen unter anderem noch folgende Interview-Fragen:Was genau ist jetzt eigentlich TikTok und wo liegt der Unterschied zuInstagram und Facebook?Wie sah ORIONs allererster Beitrag auf TikTok aus? Was war gut daran und was würde das Unternehmen mit dem heutigen Wissensstand anders machen?Hat TikTok eigentlich auch Nachteile? Und wenn ja, wo liegen die?Welche Themen sind für ORION auf TikTok besonders erfolgreich? Und was läuft so gar nicht auf dieser Plattform? Gibt es da ein erkennbares Muster? Wann und wie geht ein TikTok Video viral?Wie sieht eine langfristig gelungene Content-Strategie für TikTok aus? Wo liegen bei TikTok die größten Fallstricke?Es ist allgemein bekannt, dass TikTok Wörter, wie "LGBTQ" und "schwul" blockiert. Wie passt das zur diversen "Lieb doch, wieDuwillst"-Einstellung von ORION? Gibt es Möglichkeiten, diese Restriktionen zu umgehen?Ist TikTok noch länger das ganz große Ding oder wird in einem Jahr bald keiner mehr darüber sprechen? Warum?Die Antworten dazu finden Sie unter anderem auf ORION.eu. (http://www.orion.eu/) Darüber hinaus steht Ihnen Jenna Hinrichsen jederzeit für weitere Fragen zum Thema Social Media zur Verfügung.